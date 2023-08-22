Подмосковье 22 августа 2023, 18:19 «Обратная связь — ключевое». Губернатор Воробьев обсудил развитие Химок с местными жителями Губернатор Воробьев обсудил с активистами развитие Химок Константин Семенец

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Химки — один из самых крупных городских округов Подмосковья. Здесь строятся новые дороги, школы и детские сады, появляются современные парки и промышленные предприятия, по последнему слову техники обновляются медицинские учреждения. Дальнейшие перспективы развития муниципалитета обсудили на встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с местными активистами и общественниками.

«Хотел всех поблагодарить за то, что нашли время. Знаю, что здесь присутствуют люди значимые для города, возглавляющие предприятия, занимающие активную позицию. Каждый вносит свой вклад. Эта встреча у нас не первая и точно не последняя. Обратная связь — это ключевое для нас», — обратился к присутствующим Андрей Воробьев.

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На встречу с губернатором приехали участники общественных и молодежных организаций, представители бизнеса и социальных учреждений, депутаты и журналисты. Вместе с главой региона они обсудили преобразования, которые происходят в Химках.

Генеральный директор компании «Аэромар» Владимир Джао поднял тему транспортной доступности Химок, которая улучшилась с открытием Репинской развязки. Фирма Владимира занимается уборкой воздушных судов в аэропорту Шереметьево, а многие сотрудники — повара, комплектовщики, уборщики, водители и грузчики — добираются на работу именно по этой дороге. В 2021 году движение здесь запустили президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.

«Особенно развязка актуальна сейчас, когда начался ремонт на Ленинградке. Также очень спасают от пробок в Подмосковье и Москве электропоезда, запуск МЦД-3. Сейчас в Химках большая транспортная стройка, в том числе пересечение Ленинградского и Международного шоссе. Это очень здорово и должно положительно повлиять на жизнь сотен тысяч химчан», — отметил Джао.

Главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов рассказал, что в этом году в учреждении полностью обновят рентген-аппараты. На смену аналоговым придут современные цифровые.

«Хотелось бы сказать спасибо за то, что все вопросы, которые мы поднимаем, решаются. Сейчас у нас идет ремонт роддома, который завершится в четвертом квартале 2024-го, благодаря программе губернатора ставится новое оборудование. Закончили ремонт поликлиники на улице Лавочкина, ремонтируется амбулатория, скоро начнем работы еще в одной поликлинике», — рассказал Мирзонов.

Встреча с жителями прошла в парке Толстого, первый этап благоустройства которого завершили в этом году. Здесь появились фонтан, площадка для танцев, велодорожка, скейт-парк и памп-трек, веревочный парк, скалодром, современные входные группы.

«Если территория облагорожена — это совершенно другое качество отдыха. Раньше не было закона, позволяющего нам в прилегающих лесах делать парки. Однажды я пришел к президенту, объяснил ему эту ситуацию. Он поддержал, и теперь мы имеем возможность менять среду», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что в Химкинском лесопарке появятся лыжероллерная трасса, маршруты для велосипедов, бега и ходьбы, амфитеатр, освещение, камеры видеонаблюдения и детская площадка.

Гендиректор компании «Геоком» Руслан Шаипов поднял вопрос модернизации системы теплоснабжения в округе. Он рассказал, что прошлой зимой в микрорайоне Сходня часто происходили отключения горячей воды и отопления.

«Были прорывы сетей из-за ветхости, регулярные аварии. Андрей Юрьевич взял ситуацию под контроль. Разработали программу модернизации, рассчитанную на замену сетей. Для жителей микрорайона Сходня это очень чувствительная тема», — сказал Руслан Шаипов.

Андрей Воробьев подтвердил, что программа модернизации сетей в Химках запущена. За три года в обновление системы вложат 1,7 миллиарда рублей и в 2025-м вопрос будет окончательно решен. Уже в ближайшем отопительном сезоне улучшения почувствуют 80 тысяч человек.

В завершение разговора Андрей Воробьев рассказал химчанам о подготовке школ к началу нового учебного года.

«У нас все школы готовы к 1 сентября. В этом году видим рост количества учащихся, стараемся, чтобы и форма, и содержание соответствовали. Предыдущий учебный год мы закончили успешно, высоко котируемся по качеству образования. ВПР, олимпиады, ЕГЭ, ОГЭ, различные соревнования показывают, что и педагоги, и ученики оправдывают инвестиции, если так можно сказать, в систему образования», — отметил Андрей Воробьев.

В беседе с главой региона обсудили и другие вопросы, которые касаются будущего Химок. Участники договорились проводить такие встречи чаще, Воробьев эту идею поддержал.