Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал с рабочим визитом в Химках. Там он проверил, как обрабатываются обращения местных жителей на портале «Добродел».

Вместе с главой города Дмитрием Волошиным глава подмосковного парламента обошел шесть объектов.

Жители дома № 4А по улице 9 Мая просили реконструировать детскую площадку и благоустроить территорию. А жильцы корпуса № 2 хотели, чтобы начался ремонт подъезда. Работы уже начались: новые стены готовы, вскоре в порядок приведут и полы.

На Вашутинском шоссе отремонтирован тротуар. А дорожное покрытие на Ленинском проспекте около железнодорожной станции «Химки» пока делают.

Еще один важный объект — строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в районе Транспортного проезда. Проект был включен в госпрограмму по просьбе жителей. В 2020 году планируется разработать и согласовать все необходимые документы на объект, оформить землю. А в 2021-м после выполнения всех работ власти намерены получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Кроме того, для удобства жителей запущены автобусы, недавно их число увеличили в три раза. Именно о таком количестве просили люди. Также была обустроена новая остановка.

Помимо этого в 2020 году у школы № 20 откроют дополнительные помещения со спортзалом и учебными кабинетами. Брынцалов высоко оценил темпы строительства на территории учебного заведения.

«Необходимо вовремя и правильно реагировать на запросы людей, как видим, они все в основном касаются качества жизни, удобства. Это именно то, чего требуют от нас люди — жить в комфортных и благоустроенных условиях», — сказал спикер Мособлдумы.

Существуют вопросы краткосрочного характера, местные власти должны решать их оперативно. Больше времени и финансирования требуется на рассмотрение случаев, для которых нужно внимание региональных или федеральных властей, добавил Брынцалов.