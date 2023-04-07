Подмосковье 07 апреля 2023, 18:34 Обращения о «трассе под окном» в поселке Нагорное в Мытищах отработают в течение месяца

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Администрация Мытищ встретилась с жителями поселка Нагорное. Они пожаловались на проблемную дорогу и подняли вопрос о благоустройстве дворов.

«Особо острая проблема — это дорога, с которой необходимо в кротчайшие сроки принять какое-то решение, проработать, согласовать этот момент с жителями, чтобы всем было удобно, комфортно», — сообщил замглавы округа Павел Нуштаев.

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Речь идет о трассе, которая находится практически «под окном» местных жителей из-за строящихся жилых комплексов.

Еще одной темой обсуждения стало благоустройство дворов. Активисты предлагали сделать площадку для воркаута, разместить «лежачий полицейский», посадить деревья.

Все обращения представители администрации зафиксировали. Ответить на вопросы обещали в течение 30 дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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