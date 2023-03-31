Подмосковье 31 марта 2023, 17:24 Жители Подмосковья направили свыше 80 обращений в Минстройкомплекса в марте

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Минстройкомплекса Подмосковья получил 88 вопросов от жителей в марте. Из них 15 касались создания социальных объектов.

Как рассказали в министерстве, профильные ведомства рассмотрели все обращения и направили заявителям ответы.

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Всего с начала года Минстройкомплекса Подмосковья получил 362 обращения, большинство из которых касались расселения аварийных домов.

Задать вопросы по поводу строительства желающие могут через ЦУР.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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