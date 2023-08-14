Подмосковье 14 августа 2023, 10:45 Обращений по ЖКХ в Подмосковье стало на 5% меньше за неделю Ремонт лифта / Госжилинспекция Московской области

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За неделю в Подмосковье зафиксировали снижение числа обращений жителей по вопросам ЖКХ в ЦУР. Об этом сообщили в Госжилинспекции Московской области.

За неделю ГЖИ региона обработала в ЦУР 7,3 тысячи обращений, почти пять тысяч из которых уже выполнили. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что по сравнению с предыдущей неделей количество обращений снизилось на 5%.

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Лидерами по темпам снижения числа обращений стали Звездный Городок, Лыткарино, Лотошино, Власиха и Дмитров. Кроме того, за это время не поступило ни одного обращения в Восходе, Молодежном и Черноголовке.

Отмечается, что чаще всего за указанный период жители обращались по вопросам уборки подъездов, починки лифтов и восстановления освещения во входных группах.

Федина напомнила, что сообщить о возникшей проблеме жители могут на портале ЕДС МО. Заявка поступает в работу УК в течение 24 часов, после чего ее выполнят в установленный для каждого типа работ срок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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