Подмосковье 15 декабря 2023, 15:47 Обращений по качеству воздуха в Подмосковье стало на 70% меньше с 2019 года Пресс-служба министерства экологии Московской области

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Система экомониторинга Подмосковья считается одной из самых эффективных в России. Датчики, установленные в каждом округе региона, помогают отслеживать ситуацию в режиме реального времени, благодаря чему количество жалоб от жителей уменьшилось на 70% за несколько лет. Об этих и других итогах рассказал в эфире телеканала «360» министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«У нас больше 75 датчиков по контролю за качеством воздуха. Это позволяет в режиме реального времени видеть превышения и выбросы. Благодаря этому мы начали масштабную программу модернизации предприятий. За этот год 175 объектов обновили на общую сумму 150 миллиардов рублей. Это внебюджетные деньги. Ежегодно количество модернизированных предприятий мы увеличиваем, чтобы жителям жилось лучше», — рассказал Фирсов.

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Министр отметил, что подмосковный бизнес откликается на призывы ведомства, старается контролировать количество выбросов, обновлять очистные сооружения. Становится более социально ответственным.

По данным ЦУР и портала «Добродел», количество жалоб от жителей на качество воздуха снизилось на 70% по сравнению с 2021 годом.

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Другое важное направление Минэкологии — это контроль перемещения и переработки строительных отходов.

«Интегрировали в систему электронный талон и привлекаем к ответственности за сброс отходов в автоматическом режиме. Камера с искусственным интеллектом фиксирует нарушение, водителю автоматически назначают штраф и принуждают к тому, чтобы он за собой убрал. С 2021 года мы снизили количество жалоб более чем на 50%. Рынок уже понимает, что просто так от ответственности не уйти», — отметил министр.

Пресс-служба министерства экологии Московской области

Продолжается рекультивация полигонов. Восстановили уже 17 объектов, что улучшило качество жизни двух миллионов жителей. Тихон Фирсов сказал, что в этом году работы завершились на полигонах «Талдомский», «Поварово», «Заволенье» и «Ядрово». На следующий год запланировано привести в порядок еще шесть объектов. Работа продолжается.

Пресс-служба министерства экологии Московской области

За три года в Подмосковье очистили 152 пруда.

«Мы находим в воде и покрышки, и холодильники, и телевизоры. Это посыл для жителей, что оно само туда не попадает — это кто-то принес. На следующий год у нас в планах очистка более 50 прудов. Мы запустили голосование, программу сформируем на основании мнения жителей», — говорит Тихон Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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