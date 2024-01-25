Подмосковье 25 января 2024, 10:39 Обращений по граффити в лифтах стало на 50% меньше в Подмосковье ГУСТ МО

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Еще 43 лифта очистили от вандальных рисунков и надписей в Подмосковье в январе. Количество таких обращений сократилось на 50% по сравнению с началом прошлого года.

Выполнение работ по заявкам жителей проконтролировали в ГУСТ Московской области. В некоторых случаях пришлось заново красить лифты.

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Больше всего сигналов о вандальных надписях в подъемниках поступило от жителей Мытищ, Балашихи, Лобни, Одинцова, Химок и Люберец.

Помимо этого, в январе решены 1153 заявки по устранению неисправностей лифтового оборудования, 186 заявок по запуску лифтов в эксплуатацию и 150 заявок по уборке мусора в них.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу. В основу диалога легли вопросы по ЖКХ и социально-экономическому развитию региона.

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