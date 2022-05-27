Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как объяснял детям начало спецоперации на Украине. Он признался, что обращение президента России Владимира Путина смотрела вся семья.

«Даже маленькие дети отказались идти спать. Мы тогда легли в час ночи или даже позже», — сказал он.

После услышанного дети стали задавать вопросы. Их интересовало, почему произошли эти события, история конфликта. Губернатор посмотрел и обсудил с ними фильмы, в том числе о кумире националистов Степане Бандере, Киевской Руси, Великой Отечественной войне.

Обсуждали, чтобы в семье было понимание этого тяжелого, но крайне важного решения Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев также добавил, что 24 февраля работа в правительстве не была парализована. Важно было не допустить тревоги у населения, отметил он.

«Все, как и прежде, работало. Когда ты занимаешь высокий пост, есть ответственность, ты должен не допустить тревоги у жителей. У нас была задача донести нашу логику и объяснить наши действия», — добавил губернатор.