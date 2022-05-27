facebook_pixel
    27 мая 2022, 10:45

    «Обращение Путина смотрели всей семьей». Воробьев — о реакции на спецоперацию

    Воробьев заявил, что смотрел обращение Путина перед спецоперацией вместе с детьми

    Екатерина Виславская

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как объяснял детям начало спецоперации на Украине. Он признался, что обращение президента России Владимира Путина смотрела вся семья.

    «Обращение Путина смотрели всей семьей». Воробьев — о реакции на спецоперацию

    «Даже маленькие дети отказались идти спать. Мы тогда легли в час ночи или даже позже», — сказал он.

    После услышанного дети стали задавать вопросы. Их интересовало, почему произошли эти события, история конфликта. Губернатор посмотрел и обсудил с ними фильмы, в том числе о кумире националистов Степане Бандере, Киевской Руси, Великой Отечественной войне.

    Обсуждали, чтобы в семье было понимание этого тяжелого, но крайне важного решения

    Андрей Воробьев.

    Андрей Воробьев также добавил, что 24 февраля работа в правительстве не была парализована. Важно было не допустить тревоги у населения, отметил он.

    «Все, как и прежде, работало. Когда ты занимаешь высокий пост, есть ответственность, ты должен не допустить тревоги у жителей. У нас была задача донести нашу логику и объяснить наши действия», — добавил губернатор.