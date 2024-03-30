Подмосковье 30 марта 2024, 18:43 Обращение о присвоении Красноармейску звания города трудовой доблести направят Путину Пресс-служба Московской областной думы

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Мособлдума рассмотрела обращение к президенту России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Красноармейску. Соответствующее предложение выдвинули органы местного самоуправления из Пушкинского городского округа.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил отдельное внимание на то, что жители Красноармейска внесли значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они проявили трудовой героизм и показали истинную самоотверженность, что подтверждается документально.

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Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов пояснил, что данное звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение победы. Он отметил роль коллектива Государственного союзного конструкторского бюро № 47 и работников Софринского артиллерийского полигона в обеспечении успешного производства военной продукции, которая помогла приблизить победу.

В заключение председатель Мособлдумы напомнил, что звания городов трудовой доблести носят Ступино, Подольск, также Коломна.

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