Важное 06 июня 2023, 20:10 Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям. Где посмотреть? Губернатор Подмосковья проведет ежегодное обращение к жителям 7 июня

Читать 360tv в

Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям состоится завтра — 7 июня. Андрей Воробьев отчитается об основных достижениях в различных сферах и обозначит планы развития региона на ближайшее время.

За прямой трансляцией можно будет следить в Telegram-канале «Воробьев LIVE», а также в YouTube-аккаунте и RuTube-профиле губернатора. Начало в 12:00.

Реклама

Увидеть обращение можно будет на личных страничках Андрея Воробьева во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в эфире «360» и в аккаунтах телеканала на RuTube, YouTube, в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».