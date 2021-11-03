facebook_pixel
    03 ноября 2021, 11:38

    Еще 34 миллиона литров антисептика ушло на обработку транспорта в Подмосковье

    Почти 34 миллиона литров антисептика ушло на обработку автобусов и электричек Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Почти 34 миллиона литров дезинфицирующих растворов ушло на обработку транспорта Подмосковья с января. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

    Еще 34 миллиона литров антисептика ушло на обработку транспорта в Подмосковье | Изображение 1

    За один только октябрь перевозчики израсходовали более 3,3 миллиона литров средств.

    В подмосковных электричках, например, все поверхности, к которым прикасаются пассажиры, дезинфицируют не менее трех раз в сутки.

    Большую работу проводят и в автобусах. Лишь за октябрь для их обработки использовали более 135 тысяч литров раствора.

    Обработка автобусов проводится ежедневно, не менее двух раз в день. Дезинфицируют каждый салон

    Минтранс Подмосковья.

    Несколько раз в день перевозчики обрабатывают поручни и ручки дверей, подлокотники, кресла, билетные автоматы.

    Еще 34 миллиона литров антисептика ушло на обработку транспорта в Подмосковье | Изображение 2

    «Используемые средства не представляют опасности жизни и здоровью пассажиров», — отметили в Минтрансе.

    Вместе с тем антисептическими растворами дезинфицируют общественные места на станциях и вокзалах Подмосковья.