Еще 34 миллиона литров антисептика ушло на обработку транспорта в Подмосковье
Почти 34 миллиона литров антисептика ушло на обработку автобусов и электричек Подмосковья с начала года
Почти 34 миллиона литров дезинфицирующих растворов ушло на обработку транспорта Подмосковья с января. Об этом рассказали в областном Минтрансе.
За один только октябрь перевозчики израсходовали более 3,3 миллиона литров средств.
В подмосковных электричках, например, все поверхности, к которым прикасаются пассажиры, дезинфицируют не менее трех раз в сутки.
Большую работу проводят и в автобусах. Лишь за октябрь для их обработки использовали более 135 тысяч литров раствора.
Обработка автобусов проводится ежедневно, не менее двух раз в день. Дезинфицируют каждый салон
Несколько раз в день перевозчики обрабатывают поручни и ручки дверей, подлокотники, кресла, билетные автоматы.
«Используемые средства не представляют опасности жизни и здоровью пассажиров», — отметили в Минтрансе.
Вместе с тем антисептическими растворами дезинфицируют общественные места на станциях и вокзалах Подмосковья.