Еще 34 миллиона литров антисептика ушло на обработку транспорта в Подмосковье

Почти 34 миллиона литров дезинфицирующих растворов ушло на обработку транспорта Подмосковья с января. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

За один только октябрь перевозчики израсходовали более 3,3 миллиона литров средств.

В подмосковных электричках, например, все поверхности, к которым прикасаются пассажиры, дезинфицируют не менее трех раз в сутки.

Большую работу проводят и в автобусах. Лишь за октябрь для их обработки использовали более 135 тысяч литров раствора.

Обработка автобусов проводится ежедневно, не менее двух раз в день. Дезинфицируют каждый салон Минтранс Подмосковья.

Несколько раз в день перевозчики обрабатывают поручни и ручки дверей, подлокотники, кресла, билетные автоматы.

«Используемые средства не представляют опасности жизни и здоровью пассажиров», — отметили в Минтрансе.

Вместе с тем антисептическими растворами дезинфицируют общественные места на станциях и вокзалах Подмосковья.