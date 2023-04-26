Подмосковье 26 апреля 2023, 14:28 Обрабатывающая промышленность показала рост в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Читать 360tv в

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о росте индекса промышленного производства в сфере обрабатывающей промышленности. В первом квартале года предприятия увеличили производство на 4,3%.

Глава подмосковного Мининвеста отметила, что наибольший производственный рост в первом квартале показали предприятия, занятые в сфере производства транспортных средств и оборудования — 71,4%. Высокие показатели и у компаний в сфере металлургического производства — плюс 61,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Реклама

«Промышленность региона постепенно адаптируется к новым условиям работы под санкционным давлением. Идет настройка новых логистических маршрутов, активно развиваются отношения с новыми партнерами», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении объемов производства лекарств в Подмосковье.