Обожженного кипятком двухлетнего мальчика спасли подмосковные врачи

Подмосковным медикам удалось спасти двухлетнего ребенка, который вылил на себя кипяток. Мальчик поступил в Московский областной центр охраны и детства в Люберцах. У него было обожжено 15% тела.

Мама мальчика рассказала, что вышла из кухни буквально на одну минуту. За это время ребенок успел залезть на кухонный гарнитур и вылить на себя кипяток.

«В связи с наличием ожога третьей степени ребенку провели раннюю некрэктомию — операцию по удалению из раны отмерших тканей. Они являются благоприятной средой для инфекции, поэтому должны быть оперативно удалены, чтобы избежать возникновения гнойно-септических осложнений», — рассказала главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Далее ребенку было показано местное лечение и несколько видов терапии. Потом на поврежденную поверхность ему пересадили участки кожи, потому что настолько маленький организм еще не смог восстановить такое количество тканей самостоятельно. Сейчас ребенок в хорошем состоянии, врачи готовят его к выписке и еще раз напоминают, насколько важно пристально следить за детьми.