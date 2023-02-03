Подмосковье 03 февраля 2023, 12:51 Оборудование в трех рентген-кабинетах обновят в Воскресенске

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Медицинское оборудование обновляют в учреждениях здравоохранения Воскресенска. На этот год заключены контракты на оснащение рентгенодиагностических кабинетов на два рабочих места в терапевтическом корпусе Воскресенской областной больницы, в поликлинике № 2 и в поликлинике города Белоозерского.

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Правительство региона планирует заменить все аналоговое медоборудование на цифровое и внедрить в работу искусственный интеллект. Новые технологии работают более точно, что помогает выявить патологии на ранних стадиях, своевременно назначить лечение и сохранить здоровье пациентам.

«Тяжелое оборудование в больницах всегда долгожданно. Летом прошлого года после капитального ремонта открылся рентгенодиагностический кабинет в хирургическом корпусе (Воскресенской областной больницы — прим. ред.). Он работает 24/7, обслуживает в том числе приемный покой и травмпункт. Проводится около 80 исследований за сутки и создается более 160 снимков», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

На сегодняшний день в тестовом режиме работают еще два новых аппарата: рентгенодиагностики в терапевтическом корпусе на улице Гражданской и маммограф в поликлинике № 4 на улице Московской.

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