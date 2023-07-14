Подмосковье 14 июля 2023, 08:44 Оборудование теплового пункта обновили на Октябрьском проспекте в Мытищах по просьбе жителей пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Управляющая компания «ЖКО Берег» обновила оборудование в тепловом пункте по просьбе жителей дома № 10А на Октябрьском проспекте. Специалисты заменили клапан запорной арматуры.

Проконтролировал ход работ лидер общественного мнения Егор Феоктистов.

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«Управляющая компания оперативно и качественно отработала заявку. В этом я убедился лично в рамках общественного контроля. Проект „Умная коммуникация“ отвечает принципу губернатора Андрея Воробьева — житель всегда прав и поддерживается главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой», — отметил он.

Лидеры общественного мнения контролируют отработку всех обращений жителей в Мытищах. Важно, чтобы управляющие компании и коммунальные службы находились в постоянном диалоге с жителями и учитывали их мнение в своей работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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