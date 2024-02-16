Подмосковье 16 февраля 2024, 14:52 Оборудование ключевых питающих центров Одинцовского района обновят до конца года Unsplash

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Западный филиал компании «Россети» активно работает над повышением надежности электроснабжения потребителей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обсудил с энергетиками вопрос обеспечения электроэнергией территории муниципалитета.

В Одинцовском округе насчитывается восемь подстанций, общей трансформаторной мощностью 1193,5 МВА и 644 трансформаторные и распределительные подстанции. Общая протяженность кабельных линий составляет более 1700 километров, а воздушных — почти 230 километров.

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Работу хозяйства обеспечивают шесть бригад. В их распоряжении имеется два резервных источника энергоснабжения и семь единиц специальной техники, включая электротехническую лабораторию для проверки кабельных линий и выявления повреждений. Ежемесячно здесь выполняется более 30 заявок.

В 2023 году на территории Одинцово заменили 58 километров воздушных и почти 10 километров кабельных линий электропередачи. Обновили 185 объектов распределительной сети. В текущем году планируется продолжить модернизацию. Произведут замену более 35 километров воздушных линий на более прочный материал и обновление 4,3 километра кабельных линий, отремонтируют 141 трансформаторную подстанцию и расчистят 62,4 гектара просеки вдоль ЛЭП.

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