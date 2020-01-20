Оборудование из Дубны отправят на первую АЭС в Бангладеш

В Республике Бангладеш полным ходом идет строительство первой атомной электростанции. Это совместный с нашей страной проект. В основе АЭС — 90% российских разработок. В строительстве станции приняла участие и подмосковная Дубна.

Всю ответственность за противопожарную защиту атомной электростанции Руппур возьмут на себя подмосковные установки. Качество проверено — такие стоят на всех атомных станциях нашей страны и не только. Каждая из установок — это 20 тысяч датчиков и несколько вариантов пожаротушения. Продукция «Тензора» зарекомендовала себя на рынке как штучный товар, аналоги которому найти непросто.

Источник фото: телеканал «360»

«Обеспечение, которое производится программистами, уникальное. Мы уже на протяжении 15 лет поставляем свое оборудование в Китай», — рассказал генеральный директор АО «Тензор» Виктор Голубев.

У завода уже есть большой опыт работы с иностранными организациями. Подобные технологии используются в Болгарии, Турции, Армении. В конце декабря первая партия ушла и в Бангладеш. Вскоре предприятие сделает вторую, рекордную по объемам поставку.

Источник фото: телеканал «360»

«Система сертифицирована по жесточайшим стандартам Росатома. Обладает непревзойденными параметрами электромагнитной совместимости, надежности, резервированию и профессиональному машинному интерфейсу. Он обеспечивает удобное устройство оператором, системой безопасности. А также управляет всеми смежными системами на АЭС», — пояснил главный конструктор АО «Тензор» Денис Грубский.

Дополнительный пункт в договоре — поставка еще одной запатентованной заводом технологии. Она не допустит распространения огня при проливе горючих веществ. Таким полом застелят 200 квадратных метров станции Руппур.

Источник фото: телеканал «360»

Во второй половине года в Бангладеш отправят не только подмосковное оборудование, но и наших специалистов. Они установят и настроят системы пожаротушения.