Оборудование для восстановления после инфарктов и инсультов поступит в больницы Подмосковья

Больницы Московской области до конца сентября получат специальное оборудование для реабилитации после инфарктов и инсультов. Медицинские аппараты закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«К реабилитации после перенесенного инфаркта или инсульта необходимо приступать незамедлительно, так как это позволит значительно снизить риск развития острых осложнений и патологических состояний. От реабилитации зависит качество жизни пациента. Всего в этом году в больницы уже поступило 52 единицы реабилитационного оборудования», — рассказала глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Новые аппараты для восстановления после тяжелых заболеваний поступят в больницы Реутова, Можайска, Ногинска и других городов. В очередной партии 18 единиц такого оборудования.

Ранее Стригункова рассказала, что с 1 июля в Подмосковье проходит углубленная диспансеризация переболевших ковидом. За это время обследование прошли более 10 тысяч человек. У 500 из них выявили осложнения после болезни. Врачи отправили их в больницы, чтобы наблюдать за состоянием здоровья.