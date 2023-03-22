Подмосковье 22 марта 2023, 16:16 Оборудование для тушения лесных пожаров обновили в Подмосковье

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Пожароопасный сезон начнется в Подмосковье меньше чем через месяц. Сейчас регион поставляет необходимое оборудование для борьбы с огнем. Так, регион закупил 482 бухты напорных пожарных рукавов.

Как рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов, рукава оснащены внутренним гидроизоляционным покрытием. Их диаметры – 150, 77, 66 и 25 миллиметров, а общая длина – 9640 метров.

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Закупку провели по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Председатель Комлесхоза Олег Баженов отметил, что пожарные рукава – это незаменимый помощник огнеборцев.

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«Это неотъемлемый элемент пожарно-технического оснащения любого лесопожарного подразделения. С их помощью специалисты могут подавать под избыточным давлением воду в любую необходимую точку, что особенно актуально, если возгорание произошло в глубине насаждения или в труднодоступном для проезда техники месте», — сказал он.

Для отработки навыков с пожарными регулярно проводят тренировки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что канализационные системы модернизируют в шести округах в этом году. Он напомнил, что на прошлой неделе полпред президента в ЦФО проводил селекторное совещание, связанное с темой подтоплений.

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