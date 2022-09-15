Оборудование для реабилитации на 85 млн рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber Оборудование для реабилитации на 85 млн рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года

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В Подмосковье активно развиваются программы реабилитации пациентов. Только с начала этого года в больницы региона поступило новое реабилитационное оборудование на 85 миллионов рублей. Например, велоэргометры, специальные тренажеры, аппараты для механотерапии и многое другое.

Такое оборудование применяется для того, чтобы пройти реабилитацию смогли пациенты после травм, нарушений ЦНС, те, кто перенес сердечно-сосудистые и другие заболевания.

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«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении пациента после перенесённого заболевания. Она позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений и патологических состояний. С начала года в больницы Подмосковья мы поставили 58 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму 85,2 миллиона рулей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Медицинская техника поступила во многие организации Подмосковья. Например, в больницы в Химках, Балашихе, Дмитрове, Щелкове и других городских округах. Оборудование закупалось по личному поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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