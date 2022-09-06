Оборудование для раннего определения патологий плода появилось в Дмитровской больнице | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 16:56 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:39) Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Оборудование для раннего определения патологий плода появилось в Дмитровской больнице

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Дмитровская областная больница получила новое оборудование для мониторинга состояния плода. Два фетальных монитора предназначены для диагностики сердцебиения и общего состояния плода у беременных.

Новые фетальные мониторы появились в Дмитровской областной больнице. Их активно используют для проведения диагностических исследований.

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«Мы регулярно обновляем медоборудование в нашей службе родовспоможения. Новые мониторы помогают более детально и объективно оценить развитие ребенка, выявить патологии на ранних этапах. Стоимость поступившей медтехники — порядка двух миллионов рублей», — сообщил главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

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Данное оборудование усовершенствовано постоянно обновляющейся базой данных. Это позволяет не только контролировать внутриутробное развитие плода, но и своевременно выявлять отклонения внутриутробного развития. Об этом рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Наталья Можаровская.

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