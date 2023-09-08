Подмосковье 08 сентября 2023, 12:39 Оборудование для переработки отходов из пластика и древесины начнут производить в Богородском округе Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Компания «Атласмаш» построит в Богородском округе завод, где будут выпускать оборудование для рециклинга. С его помощью можно будет перерабатывать отходы из пластмассы и древесины.

Для реализации проекта инвестору предоставили участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Реклама

«Инвестиции в запуск импортозамещающего производства составят 150 миллионов рублей. Открыть завод планируется в 2025 году», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект компании «Атласмаш» позволит увеличить долю отечественной продукции на рынке оборудования для рециклинга. На предприятии планируется создать около 20 новых рабочих мест.

«Сейчас компания занимает здание площадью три тысячи квадратных метров, включая конструкторский отдел, офис и производство со складом. Для строительства нового завода мы передали почти 2,8 гектара», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Компания «Атласмаш» специализируется на производстве оборудования для переработки отходов. Сейчас предприятие активно развивается, налаживая импортозамещение в стратегических отраслях отечественной промышленности.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача — держать такой темп.