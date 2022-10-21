Оборудование для переработки металлолома начали производить в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 16:45 Оборудование для переработки металлолома начали производить в Солнечногорске

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Лесооборудование и запчасти для гидравлики начали производить в индустриальном парке «Есипово». В предприятие вложили свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в корпорации развития Подмосковья.

Генеральный директор корпорации Владимир Слипенькин рассказал, что компания закупила новые станки и производственное оборудование.

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«Гидравлическое оборудование, которое производит компания „РИВ-ГК“, незаменимо и в переработке металлолома, и в заготовке и транспортировке леса — оно позволяет не только облегчить, но и обезопасить этот цикл, поэтому компания сотрудничает с крупнейшими ломоперерабатывающими и лесозаготовительными предприятиями России», — рассказал он.

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Компания обеспечит рынок рукавами высокого давления и гидравлическими трубками, которые используются для работы спецтехники. Генеральный директор «РИВ-ГК» Роберт Иванов добавил, что на компании лежит большая ответственность из-за узкого направления рынка.

«Нужно быть первоклассным специалистом и разбираться во всех тонкостях гидравлики, так как от нас зависит работа предприятий на всей территории России, более того — работа целых отраслей», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.