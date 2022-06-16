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    16 июня 2022, 16:37

    Оборудование для модернизации Московского НПЗ произвели отечественные предприятия

    Редакция сайта 360°

    Российское оборудование для глубокой переработки нефти установят на Московском НПЗ «Газпром нефти». Технику доставят речным транспортом из Санкт-Петербурга и Волгограда. Это высокотехнологичные аппараты.

    На заводе построят современный комплекс глубокой переработки нефти. Он позволит Московскому НПЗ отказаться от выпуска мазута и переведет предприятие на практически безотходное производство.

    Кроме того, завод сможет увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, отметил генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

    В рамках проекта по строительству комплекса глубокой переработки нефти Московский НПЗ сотрудничает с ведущими российскими производителями и поставщиками оборудования из 15 регионов России

    Виталий Зубер.

    Российское оборудование изготовлено из высокопрочной стали с нанесением антикоррозионного покрытия.

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    Аппараты обеспечат переработку тяжелых нефтяных остатков в дополнительный объем моторного топлива: бензина, дизельного топлива, авиационного керосина.

    «Партнерство с российскими производителями позволяет быть уверенными в выполнении обязательств и достижении всех намеченных результатов», — добавил Виталий Зубер.

    Оборудование для модернизации Московского НПЗ произвели отечественные предприятия | Изображение 2

    «Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 миллиардов рублей. План расписан до 2025 года.