Оборудование на 8 миллионов рублей закупили для исправительных центров Подмосковья за год

Новые швейные машины, сварочное оборудование, технику для обработки металла, дерева установили в исправительных учреждениях Подмосковья в уходящем году. На это потратили более восьми миллионов рублей.

Как отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, закупили 63 единицы техники.

«Для создания новых рабочих мест для осужденных и развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы в исправительные учреждения было поставлено оборудование», — сказал он.

В учреждениях появились столы для мерки и выбраковки тканей, станки, окрасочно-сушильные камеры.

«Благодаря внедрению нового оборудования мы расширяем номенклатуру выпускаемых изделий, повышаем производство и качество выпускаемой продукции. Осужденные же повышают свой профессиональный уровень и квалификацию», — сообщил заместитель начальника УФСИН России по Московской области Дмитрий Ивонин.

Он заключил, что после освобождения это поможет им найти достойную работу и обеспечивать себя самостоятельно.