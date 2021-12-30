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    30 декабря 2021, 17:02

    Оборудование на 8 миллионов рублей закупили для исправительных центров Подмосковья за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новые швейные машины, сварочное оборудование, технику для обработки металла, дерева установили в исправительных учреждениях Подмосковья в уходящем году. На это потратили более восьми миллионов рублей.

    Оборудование на 8 миллионов рублей закупили для исправительных центров Подмосковья за год | Изображение 1

    Как отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, закупили 63 единицы техники.

    «Для создания новых рабочих мест для осужденных и развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы в исправительные учреждения было поставлено оборудование», — сказал он.

    В учреждениях появились столы для мерки и выбраковки тканей, станки, окрасочно-сушильные камеры.

    «Благодаря внедрению нового оборудования мы расширяем номенклатуру выпускаемых изделий, повышаем производство и качество выпускаемой продукции. Осужденные же повышают свой профессиональный уровень и квалификацию», — сообщил заместитель начальника УФСИН России по Московской области Дмитрий Ивонин.

    Он заключил, что после освобождения это поможет им найти достойную работу и обеспечивать себя самостоятельно.