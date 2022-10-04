Оборудование для индийской космической программы поставил завод «Криогенмаш» в Балашихе | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Оборудование для индийской космической программы поставил завод «Криогенмаш» в Балашихе

Читать 360tv в

Основное оборудование двух испытательных стендов для ракетных двигателей для индийского космического агентства поставил в Индию завод из Балашихи «Криогенмаш». Кроме того, в данный момент на этапе пуско-наладочных работ находятся две самые крупные в СНГ криогенные воздухоразделительные установки производительностью 120 тысяч кубометров кислорода в час. Таких установок можно в целом насчитать не более 20 во всем мире. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Дмитрий Кузнецов.

«Также в сентябре на „Криогенмаше“ был реализован значимый для предприятия проект в блочно-модульном исполнении. Это криогенная разделительная установка, которая была отправлена в центр строительства морских сооружений для дочерней компании „Новатэка“. Это крупный модуль высотой более 30 метров и массой более 60 тонн. Сейчас он готовится к монтажу на объекте», — рассказал Дмитрий Кузнецов.

Реклама

Он добавил, что доставлять проекты в блочно-модульном виде выгодно для заказчиков, потому что укорачиваются сроки строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Доставка производилась в ночь на 13 сентября, тогда оборудование сначала было отправлено специальным автопоездом в Мурманск, и за десять дней он прошел маршрут в две тысячи километров.

Реклама

По словам Кузнецова, на текущий момент предприятие занимается изготовлением трех малотоннажных заводов сжиженного природного газа, которые будут поставляться в разные регионы страны. Например, в Подмосковье, Поволжье и Томскую область.

«Криогенмаш» — это одна из самых крупных компаний в России, которая занимается производством технологий и оборудования для разделения воздуха, разработкой комплексных решений в области сжиженного газа. Оборудование, которое предоставила именно эта компания, выпускает примерно 70% всего объема технических газов в России.

0 0 0 0 0 0