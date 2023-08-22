Подмосковье 22 августа 2023, 14:32 Оборудование для диагностики функций мозга младенцев появилось в НИИ акушерства и гинекологии Пресс-служба Минздрава МО

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В МОНИИАГ появилось современное оборудование отечественного производства для мониторинга функций головного мозга у новорожденных детей. Аппаратура позволяет проводить обследования и выявлять нарушения церебральной деятельности у младенцев.

Как рассказал руководитель отделения неонатологии Анатолий Аксенов, новая медтехника очень удобна в использовании. Ею можно управлять прикосновением пальца к сенсорному экрану, не применяя клавиатуру и мышь. Вся система размещена на мобильной тележке, поэтому ее легко перевозить по палатам.

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Кроме того, аппарат ведет видеозапись обследования. Это позволяет при необходимости вернуться к результатам для уточнения диагноза. Новое оборудование стоимостью около двух миллионов рублей приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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