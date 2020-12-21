Подмосковные заводы представили оборудование для борьбы с COVID-19

Заводы Московской области представили оборудование для борьбы с COVID-19 на предприятиях. Их показали онлайн во время международной выставки «Безопасность и охрана труда».

Предприятия Подмосковья показали, например, инфракрасные термометры и приборы, очищающие воздух от бактерий. Свои разработки представили «Красногорский завод имени Зверева» и «Лыткаринский завод оптического стекла». Они входят в холдинг «Швабе».

Вся заявленная от предприятий техника, среди которой были и тепловизионные регистраторы, помогает эффективно бороться с коронавирусом. Ее используют для бесконтактного измерения температуры, диагностики здоровья и экстренной реанимации на предприятиях.

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, всего с начала пандемии коронавируса холдинг «Швабе» отработал не менее пяти тысяч заявок на поставку оборудования.

И она подчеркнула, что за тот же период производство средств защиты в разы увеличилось по всему Подмосковью. Среди них, например, маски, антисептики, обеззараживатели и не только.

Было налажено производство медицинского оборудования: обеззараживателей, аппаратов ИВЛ, кислородной и другой техники, спрос на которую резко увеличился Екатерина Зиновьева.

К борьбе с коронавирусом подключились и другие предприятия, запустившие производство оборудования против COVID-19.

«В результате вся промышленность Подмосковья в кратчайшие сроки обеспечила поставки товаров, необходимых для борьбы с распространением коронавируса», — отметила Зиновьева.