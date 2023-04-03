Подмосковье 03 апреля 2023, 13:57 Оборудование для ароматизации помещений начнут делать в Дубне Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Эйс Технологии», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», в ближайшее время начнет строительство цеха для производства ароматических диффузоров и комплектующих к ним, в том числе картриджей с ароматической жидкостью. Предприятие уже получило необходимые разрешения.

В проект инвестируют 195 миллионов рублей. Из них 50 миллионов компания уже вложила.

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«Для запуска производства оборудования для ароматизации помещений компания построит здание общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие запустят в начале следующего года. В Дубне дополнительно создадут около 30 рабочих мест

Ароматические диффузоры применяются в кафе, ресторанах, офисах, магазинах, салонах красоты, спа-салонах, развлекательных центрах и других местах. Сейчас резидентами ОЭЗ «Дубна» являются более 160 компаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 900 новых рабочих мест появилось в Королеве в прошлом году. К работе привлекли 47 налоговых резидентов.

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