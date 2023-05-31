Подмосковье 31 мая 2023, 12:57 Оборудование 25 электрических подстанций отремонтировали в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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С начала года в Подмосковье отремонтировали оборудование 25 электрических подстанций. Работа запланировали провести еще на 10 объектах

Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию программы повышения Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, рабочие заменили трансформаторы и ячейки камер сборных одностороннего обслуживания, а также улучшили качество электроснабжение жителей поселка Поварово в Солнечногорске, деревни Болтино в Мытищах, поселков Мещерское и Столбовая в Чехове, микрорайона Авиационного и села Растуново в Домодедове, а также в Истре, Клину и других округах.

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Реализация программы повышения надежности стартовала в начале марта. За это время было построено 44 километра воздушных и кабельных линий, реконструирована 21 трансформаторная подстанция, заменено свыше 20 километров проводов и расчищена 10 гектаров зон ЛЭП. Полностью завершить работы планируют в конце сентября этого года.

По словам главы министерства Александра Самарина, в планах изменить 557 опор ЛЭП, 81 километр кабелей и проводов, отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 и построить 30 новых трансформаторов.

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