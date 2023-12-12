Подмосковье 12 декабря 2023, 12:42 Оборот розничной торговли в Лобне вырос на 9,1% за 10 месяцев Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Оборот розничной торговли в Лобне вырос на 9,1% за 10 месяцев 2023 года, достигнув почти 14 миллиардов рублей. Доля интернет-продаж в общем объеме торговли составила 7,4%, а доля предприятий обрабатывающей промышленности — 72% на сумму 72 миллиарда рублей.

Крупные и средние предприятия городского округа Лобня за 10 месяцев выполнили работ и услуг на сумму более 100 миллиардов рублей. Этот показатель в 1,6 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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При этом среднемесячная заработная плата достигла 117,8 тысячи рублей в январе–сентябре. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,6%.

Ранее глава городского округа Лобня Игорь Демешко отметил, что поддержка бизнеса — одна из приоритетных задач в регионе, поэтому администрация муниципалитета поддерживает открытый диалог с предпринимательским сообществом.

Напомним, в Московской области работает портал обратной связи для предпринимателей «ЦУР „Бизнес“». С его помощью решено уже более 10 тысяч вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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