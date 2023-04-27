Подмосковье 27 апреля 2023, 09:18 Оборонно-промышленное предприятие из Серпухова отметило 85-летие

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Ведущее оборонно-промышленное предприятие Серпухова «РАТЕП» отметило 85-летие. В честь праздника прошел концерт, на котором наградили лучших сотрудников и ветеранов производства.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вручил коллективу предприятия «РАТЕП» поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«Я хочу поблагодарить вас, уважаемый трудовой коллектив и ветераны предприятия „РАТЕП“, за вашу работу. <…> Мы со своей стороны и впредь будем уделять больше внимания предприятию. Буквально в течение нескольких месяцев будет открыт новый детский сад, мы построим новую дорогу с парковочными карманами для удобства жителей, потому что я знаю, большое количество ваших сотрудников живет именно здесь — в микрорайоне имени Ногина», — сказал Сергей Никитенко.

Также предприятию передали награду и грамоты от Московской областной Думы. Лучшим работникам завода присвоили почетные звания и отметили их грамотами и благодарственными письмами.

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