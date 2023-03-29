Подмосковье 29 марта 2023, 17:38 Обойная фабрика из Балашихи представит новые технологии на строительной выставке MosBuild

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Обойная фабрика «Палитра» из Балашихи примет участие в выставке строительных и отделочных материалов MosBuild, которая пройдет в «Крокус Экспо». Специалисты компании расскажут о новейших технологиях, разработанных на производстве.

«Палитра» представит самый масштабный стенд среди других обойных заводов — 407 квадратных метров. Там разместятся более 400 наименований обоев.

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Участников выставки познакомят с уникальными технологиями, разработанными на фабрике. Одна из них — Top Velvet. Эта технология позволяет обеспечить глубокое матовое покрытие. Команда химиков, дизайнеров, лаборантов и инженеров-технологов работала над ней около пяти месяцев.

«Палитра» уже 20 лет поставляет обои на рынки России, Китая, в страны СНГ и Африки. На фабрике есть собственная лаборатория, где проводятся испытания по стандартам ГОСТ. Каждая партия обоев проходит тесты на истирание, светостойкость и растяжение.

На предприятии беспрерывно работают три регенеративные установки по очистке технологических газов. Оборудование полностью очищает воздух от выбросов, а энергия, которая при этом выделяется установками, используется для отопления помещений фабрики.

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