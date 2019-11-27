Обновленный туристический маршрут. Благоустройство улицы Зайцева и Москворецкой набережной завершат в Коломне

Как сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, в Коломне завершается благоустройство туристического маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная», на котором проведены комплексные работы.

У реки обустроены экотропы в виде деревянных понтонов, выполненные из натурального дерева. Маршрут предусмотрен для маломобильных групп населения, на пешей тропе оборудуют плавные спуски и места для отдыха. Москворецкая набережная оборудована также теневыми перголами, лавочками и индивидуальными малыми архитектурными формами. С нового объекта будет открываться панорамный вид на реку и город. В рамках благоустройства высажены новые деревья, кустарники и цветники.

В сквере Гагарина обустроено природное песчано-гравийное покрытие, а в местах с высокой проходимостью положена плитка. Здесь появилось новое уличное освещение, деревянные настилы. Скоро будут установлены скамейки, урны и детская игровая площадка.

Улица Зайцева соединит набережную с ранее благоустроенными территориями, сквером Зайцева и Житной площадью.