Обновленный центр управления регионом открыли в Балашихе

Обновленный муниципальный центр управления регионом начал работать в здании администрации Балашихи. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе совещания с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым.

Они осмотрели новое помещение, протестировали работу системы, пообщались с сотрудниками.

«В этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева появился центр управления регионом. В эту систему направляются обращения жителей города по всем отраслям, среди которых ЖКХ, дороги, здравоохранение, благоустройство и в целом социальная сфера. Подобное подразделение, которое занимается рассмотрением заявок от граждан, в Балашихе работает уже давно, но теперь появилось отдельное отремонтированное помещение, где с начала декабря начал работу обновленный центр. В одном месте находятся сотрудники управлений и различных подразделений администрации для того, чтобы решать возникающие у жителей города вопросы», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в обработке поступающих обращений задействованы и заместители главы администрации городского округа. Ежедневно формируются отчеты по каждому направлению, коллегиально принимаются решения по устранению проблемных вопросов.

«Мы совершенно точно можем говорить о полном включении в работу обновленной системы центра управления регионом в Балашихе, самом крупном муниципалитете в Подмосковье. В одном месте собраны компетентные сотрудники для того, чтобы принимать оперативные решения и в необходимых вопросах подключать главу городского округа Сергея Юрова. Это позволяет всем службам работать более эффективно, и я уверен, что жители города уже в ближайшее время смогут увидеть преобразования», — сказал Игорь Брынцалов.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Муниципальный ЦУР — это платформа, где происходит сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности города. Информация поступает из социальных сетей, личных обращений жителей, по электронной почте и через портал «Добродел».