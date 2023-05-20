Подмосковье 20 мая 2023, 05:40 Обновленный Центр поддержки участников СВО и их семей открыли в Ногинске Ксения Пашуто

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В центре «PRОМолодежь» в Ногинске открылось обновленное пространство Центра поддержки участников СВО и их семей. Теперь в учреждении можно получить широкий спектр услуг, включая психологическую, социальную и юридическую помощь.

На открытии был глава округа Игорь Сухин. Он пообщался с родственниками участников спецоперации, узнал про их проблемы и нужды.

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«Здесь, конечно, очень важны забота и душевная обстановка. Участники СВО и их родственники приходят с очень разными вопросами — от реабилитации после ранений до выплат при заключении контракта. Поэтому очень важно, чтобы все вопросы решались в одном месте, и это основная задача этого центра», — сообщил Сухин.

Центр работает по будням с 9 до 18 часов, а также каждую четвертую субботу месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о центре реабилитации бойцов СВО «Ясенки». Там появятся новое оснащение и бассейн.

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