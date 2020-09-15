Обновленный стадион «Знамя Труда» в Орехово-Зуеве приготовили к открытию

На обновленном стадионе появилось игровое поле с искусственным покрытием и подогревом. Соревнования там можно проводить достаточно долгое время. Кроме того, там появились беговые дорожки, сектор для прыжков в высоту и длину, а также универсальная спортивная площадка.

«Были возведены трибуны на 2500 мест с навесом и подтрибунными помещениями, а также новый многофункциональный спортзал», — рассказал министр.

Он уточнил, что кроме реконструкции самого стадиона «Знамя Труда» привели в порядок прилегающую территорию. Кроме благоустройства там высадили новые деревья и кустарники.

Реконструкцию стадиона провели в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Деньги на обновление спортивной площадки выделили из бюджета.