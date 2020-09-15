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    15 сентября 2020, 14:27

    Обновленный стадион «Знамя Труда» в Орехово-Зуеве приготовили к открытию

    Анатолий Минкин

    Новые трибуны с навесом и многофункциональный спортивный зал появились после реконструкции на старейшем в Орехово-Зуевском городском округе стадионе «Знамя Труда». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
    Обновленный стадион «Знамя Труда» в Орехово-Зуеве приготовили к открытию

    На обновленном стадионе появилось игровое поле с искусственным покрытием и подогревом. Соревнования там можно проводить достаточно долгое время. Кроме того, там появились беговые дорожки, сектор для прыжков в высоту и длину, а также универсальная спортивная площадка.

    «Были возведены трибуны на 2500 мест с навесом и подтрибунными помещениями, а также новый многофункциональный спортзал», — рассказал министр.

    Он уточнил, что кроме реконструкции самого стадиона «Знамя Труда» привели в порядок прилегающую территорию. Кроме благоустройства там высадили новые деревья и кустарники.

    Реконструкцию стадиона провели в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Деньги на обновление спортивной площадки выделили из бюджета.

    Новости SMI.FM