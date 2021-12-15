Обновленный спортзал открыли в Доме культуры в Реутове

Спортивный зал в Доме культуры «Мир» в Реутове не просто обновили, он стал современным, обустроенным по последним стандартам, с использованием безопасных материалов. На полу был установлен специальный линолеум, который поглощает удары мяча, также там есть электронное табло, в здании заменили систему вентиляции и отремонтировали раздевалки, душевые комнаты и санузлы.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов рассказал, что теперь в спортзале «все очень хорошо продумано», и похвалил рабочих, занимавшихся реконструкцией.

«Завершилась реконструкция спортивного зала, который сделан по всем нормам и требованиям, вы видите и специальное покрытие, и звуковые системы, то есть фактически здесь можно проводить соревнования. Дети очень довольны, радуются. Поэтому на сегодняшний день очень важно, что все желающие могут заниматься здесь спортом в совершенно новых качественных условиях», — отметил он.

Теперь в зале можно заниматься волейболом и баскетболом. Есть условия для занятий большим теннисом и мини-футболом.

«Ремонт произведен достаточно на высоком уровне, выбраны хорошие материалы, и внешне, и по тому покрытию, которое сделано, удобно и правильно для проведения спортивных мероприятий. Так что, я думаю, это достойная такая работа, хорошее дело», — добавил генеральный директор АО «ВПК „НПО машиностроения“» Александр Леонов.

Скоро преобразится и территория вокруг делового центра. Реконструкция сквера началась осенью. Там уже проложили инженерные коммуникации, обустроили пешеходные дорожки и установили освещение.

В новом году там планируют оборудовать спортплощадку и скейт-парк для занятий экстремальными видами спорта, а также обустроить сухой фонтан. Весной в сквере проведут озеленение территории и разобьют клумбы.