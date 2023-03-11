Подмосковье 11 марта 2023, 17:58 Обновленный состав «Легенд хоккея» одержал победу в Клину

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Восьмая игра второго зимнего сезона проекта «Выходи во двор» состоялась на катке стадиона «Труд» в городе Высоковск в Клину. Обновленный состав «Легенд хоккея» одержал очередную победу со счетом 3:1, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

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В команду легенд вошли Александр Якушев, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов и Никита Волков. В этом году к сборной присоединились Сергей Соин и Сергей Коньков. По традиции в составе «Легенд» играли блогеры Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA) и Илья Винокуров (IVHOCKEY).

За встречей наблюдали порядка 1200 зрителей.

«Благодаря проекту „Выходи во двор“, который мы проводим уже второй год по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, нам удается охватить все больше городов Московской области», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Зрителей и хоккеистов поприветствовал глава Клина Александр Якушев. После матча желающие получили автографы профессионалов и поучаствовали в мастер-классе.

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