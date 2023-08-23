Подмосковье 23 августа 2023, 12:55 Обновленный сквер у Дома культуры имени Воровского в Раменском откроют осенью Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство сквера у Дома культуры имени Воровского в Раменском завершат к сентябрю. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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«Из разбитой и устаревшей территория постепенно превращается в современное и комфортное городское пространство с удобными транзитными дорожками, местами для отдыха, новым освещением. Работы выполнены на треть», — рассказал министр Михаил Хайкин.

В зоне отдыха появятся скамьи, навесы, парковая мебель. Существующий фонтан обновят. Территорию в сквере озеленят. Также обустроят пешеходную аллею с центральной зеленой зоной и местами для отдыха. Здесь разместят афиши, городские качели, установят пандусы для маломобильных жителей.

На прилегающей территории обустроят парковку. Появится современное освещение и камеры.

Сейчас рабочие обустраивают дорожно-тропиночную сеть, устанавливают бортовой камень, кладут плитку и проводят кабельные линии для будущих уличных светильников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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