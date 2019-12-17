Обновленный рентген-кабинет в Реутове заработает 20 декабря

Отремонтированный кабинет флюорографии с новым оборудованием в городской поликлинике № 1 Реутова начнет работу 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В кабинете был проведен капитальный ремонт, сейчас там устанавливают флюорограф. Помимо этого аппарата в отделении лучевой диагностики городской поликлиники № 1 поступили маммограф и рентген. Медучреждение получило новое оборудование в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2019-2024

В отделении провели капитальный ремонт. Стены, двери и потолки сделали просвинцованными, чтобы излучение от аппаратов не доходило до пациентов.

«Раннее рентген-кабинет находился на втором этаже поликлиники, пациентам с переломами не совсем было удобно подниматься на процедуры этажом выше. Для их удобства и комфорта, кабинет был перенесен на первый этаж», — рассказал главврач городской поликлиники № 1 Геннадий Коконин.

По просьбам жителей Реутова запланировано строительство пристройки к городской поликлинике № 1. В современном четырехэтажном здании будет создан дневной стационар с неврологическим, онкологическим, диагностическим и эндоскопическим отделениями, кабинетами терапевтов, офтальмолога, маммолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и эндокринолога. Строительство планируется завершить в 2022 году.