Подмосковье 23 января 2024, 13:01 Обновленный рентген-кабинет открыли в Верее Анна Тюрюмина

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Рентген-кабинет в Верейской поликлинике под Наро-Фоминском открылся после обновления. Там вместо устаревшего аналогового аппарата установили новый цифровой.

Как рассказала заведующая отделением рентгено-флюорографической и ультразвуковой диагностики Наро-Фоминской областной больницы Елена Соина, цифровые снимки с нового аппарата можно сразу посмотреть и составить описание.

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«Кроме того, здесь есть встроенный дозиметр, который показывает реальную дозу облучения пациента», — сказала она.

Помимо установки нового аппарата, в кабинете провели капитальный ремонт.

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