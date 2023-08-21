Подмосковье 21 августа 2023, 18:01 Обновленный рентген-кабинет откроют в поликлинике № 6 в Балашихе в сентябре Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Рентген-кабинет капитально отремонтировали в поликлинике № 6 в Балашихе. Там покрасили стены, заменили пол, установили защитные окна и двери, а также привезли новое оборудование для обследований. Первых пациентов примут в сентябре.

Поликлиника получила от подмосковного производителя новый многофункциональный цифровой рентгеновский аппарат. Он рассчитан на исследование всего тела.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Каждую смену обследование смогут проходить 24 человека. Данные будут сохраняться в системе ЕСИА, получить доступ к ним при необходимости смогут все врачи.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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