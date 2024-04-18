Подмосковье 18 апреля 2024, 19:42 Обновленный парк Ветеранов в Мытищах откроют 22 июня

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Команда из депутатского корпуса, представителей Общественной палаты и жителей Мытищ проверила ход благоустройства парка Ветеранов. Торжественное открытие локации запланировано на 22 июня.

Подрядная организация, задействованная в проекте, нацелена на выполнение всех работ в установленные сроки. На текущий момент на объекте трудится 54 человека, и уже достигнуты следующие результаты:

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— Завершен демонтаж устаревших элементов парка.

— Идет активная укладка брусчатки, планируется завершить до 20 мая.

— Близится к завершению подключение системы освещения.

— Все необходимые материалы и элементы для малых архитектурных форм уже приобретены и доставлены на склады.

— По просьбам жителей выполнено строительство дорожек, соединяющих домовые территории с парком.

— Ведется подготовка основания для установки уникальной детской игровой площадки, монтаж которой начнется в начале мая.

В результате всех этих работ мытищинцы получат не просто обновленный парк, но и пространство для комфортного отдыха и развлечений. Пешеходные дорожки, игровые и спортивные площадки, мастерские, санитарные помещения и точки общественного питания — все это будет доступно по завершении проекта.

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