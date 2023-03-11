Подмосковье 11 марта 2023, 15:30 Обновленный парк Талалихина в Подольске откроют летом 2023 года

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В парке культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске практически завершилась реконструкция. Работы начались весной прошлого года, а общественное пространство планируют открыть ко Дню защиты детей — 1 июля 2023 года.

Обновление парка провели в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

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«В парке Талалихина выполнены работы по устройству инженерных сетей, современных опор высотой один и четыре метра для декоративной подсветки деревьев и кустарников», — сообщила замглавы Подольска Елена Лебеденко.

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В общественном пространстве установили 20 арок освещения вдоль Парадного проезда, новые скамейки, урны. В парке оборудовали лестницы для удобного спуска к новой смотровой террасе, лестница за артистической сценой, которая соединяет верхнюю часть парка с прогулочной зоной.

Также на площади 12 тысяч квадратных метров положили плитку. Позднее подрядчик установит детские игровые комплексы и озеленит территорию.

Предыдущая реконструкция в парке имени Талалихина проводилась в 2012 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, в 2023 году лесопарк во Фрязине преобразится. К лету там обустроят велодорожки, к зиме — лыжню, появятся спортивная и детская площадки.

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