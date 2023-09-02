Подмосковье 02 сентября 2023, 15:44 Обновленный парк «Свердловский» открыли в Лосино-Петровском округе Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

В День поселка Свердловский в Лосино-Петровском округе открыли парк «Свердловский». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Работы по благоустройству парка, которые мы начали весной, завершены. У жителей городского округа Лосино-Петровский появилась обновленная комфортная зона отдыха и еще одна точка притяжения для взрослых и детей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

В парке появились зоны отдыха — событийная, игровая, спортивная и ландшафтная. На востоке общественного пространства проложили круговой пешеходный маршрут, на западе появился променад из деревянного настила с площадками рекреации и выходом к пруду.

Также специалисты установили сцену для мероприятий, входную группу, детскую площадку и ротонду.

Ближе к улице Марченко и Монинскому шоссе создали спортзону со скейтпарком, воркаут-площадкой и хоккейной коробкой, оборудовали площадку для выгула собак. Кроме того, в парке разместили малые архитектурные формы, туалеты и пост охраны.

Территорию озеленили, установили светильники и камеры. В день открытия и в честь Дня поселка в округе организовали праздничную программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».