06 сентября 2023, 16:29
Обновленный парк Киово в Лобне откроют 9 сентября
В Лобне откроют благоустроенный парк Киово. Мероприятие запланировали на 9 сентября.
В общественной зоне появилась сеть пешеходных тропинок, памптрек, зоны для активного отдыха и спокойных прогулок, сцена для проведения культурно-массовых мероприятий.
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Работники организовали ливневую канализацию, положили плитку, проложили линии наружного освещения. В парке обновили спортивную площадку и провели очистку двух водоемов, оборудовали настил и посевной газон.
«Парк Киово расположен на территории древнейшего поселения нынешней Лобни. Проект реконструкции предусматривает обновление памятника героям Великой Отечественной войны и создание зоны отдыха на берегу одноименного озера», — уточнили в администрации Лобни.
Праздник с торжественным открытием парка начнется в 10:00. Для жителей подготовили театрализованное представление, концерт, мастер-классы, катание на лошадях и другие активности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.
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Благоустройство
Лобня
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