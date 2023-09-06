Подмосковье 06 сентября 2023, 16:29 Обновленный парк Киово в Лобне откроют 9 сентября Фото: администрация Лобни

Читать 360tv в

В Лобне откроют благоустроенный парк Киово. Мероприятие запланировали на 9 сентября.

В общественной зоне появилась сеть пешеходных тропинок, памптрек, зоны для активного отдыха и спокойных прогулок, сцена для проведения культурно-массовых мероприятий.

Реклама

Работники организовали ливневую канализацию, положили плитку, проложили линии наружного освещения. В парке обновили спортивную площадку и провели очистку двух водоемов, оборудовали настил и посевной газон.

«Парк Киово расположен на территории древнейшего поселения нынешней Лобни. Проект реконструкции предусматривает обновление памятника героям Великой Отечественной войны и создание зоны отдыха на берегу одноименного озера», — уточнили в администрации Лобни.

Праздник с торжественным открытием парка начнется в 10:00. Для жителей подготовили театрализованное представление, концерт, мастер-классы, катание на лошадях и другие активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».