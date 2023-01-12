Подмосковье 12 января 2023, 09:00 Обновленный офис муниципальной управляющей компании «Домовладение» открылся в Лобне

Читать 360tv в

Офис муниципальной управляющей компании «Домовладение» в Лобне обновили по стандартам областного проекта «Наш дом». Он предполагает единое оформление, оборудование электронной очередью, платежными терминалами, игровыми зонами и велопарковками.

Реклама

Теперь помещение управляющей компании в Лобне отвечает всем требованиям проекта. Здесь установлены стандартные фирменные вывески, таблички и указатели. Предусмотрены пандусы, есть колясочная, туалет, парковка для велосипедов и информационные стенды.

«Современная форма соответствует и прогрессивному наполнению: техническое оснащение, электронная очередь, зонирование помещений, безбарьерный доступ. И здесь же — банкоматы и платежные терминалы. Благодаря офису „Наш дом“, все вопросы сферы ЖКХ будут решены по принципу одного окна. Это позволит наладить работу и ускорить ее», — отметил заместитель главы администрации городского округа Лобня по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Холиков.

Разработать и внедрить новый стандарт для управляющих компаний в своем ежегодном обращении поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обязательным требованием при этом стала активная работа с жителями в цифровом пространстве — общедомовых чатах и социальных сетях. Это позволит повысить уровень ответственности и эффективность работы коммунальщиков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».