Обновленный офис МосОблЕИРЦ открыли в Балашихе

Обновленный офис МосОблЕИРЦ открылся в микрорайоне Железнодорожный Балашихи после ремонта. Площадь старого здания увеличили вдвое. Торжественное открытие прошло 8 декабря.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Новый офис оснастили специальным оборудованием — установили 3 терминала оплаты, 14 окошек приема жителей, электронную очередь и создали комфортную зону отдыха. Все привели к единому стандарту Московской области.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Мы всегда идем к стандарту и стараемся делать все лучше и лучше с каждым годом. Раньше офис был небольшого формата, мы не могли обслуживать много жителей, было очень тесно, принимали всего 3 специалиста. Сегодня открылся новый офис. Здесь можно получить грамотную квалифицированную помощь 15 специалистов, оплатить квитанции и просто с комфортом провести время ожидания», — сказала начальник управления МосОблЕИРЦ по Балашихе Марина Тетюхина.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Она также добавила, что офис разделили на две зоны — обслуживания и ожидания. Благодаря этому жители не будут мешать специалистам приема и друг другу.

«Двадцать процентов наших жителей обращаются к депутатам именно по вопросам ЖКХ и платежам за квартиру. Чтобы обеспечить им качественную консультацию, мы приглашаем их в офисы МосОблЕИРЦ. Здесь сегодня созданы все условия для обслуживания жителей. Вся работа выстроена по современным стандартам», — сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Всего на территории Балашихи работают 4 офиса МосОблЕИРЦ: на улицах Флерова и Свердлова, в микрорайонах Янтарный и Железнодорожный.