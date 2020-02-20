Обновленный музей открыли в школе №18 имени Подольских курсантов

В подольской школе № 18 открыли обновленный музей и показали трейлер народной кинокартины о Подольских курсантах. Ее представил продюсер фильма, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников.

Источник фото: телеканал «360»

Ученики 18-й школы провели первую экскурсию для почетных гостей в своем обновленном музее. О подвиге Подольских курсантов теперь не просто рассказывают, а наглядно демонстрируют — на макете Ильинского рубежа.

Источник фото: телеканал «360»

Его, кстати, после съемок картины «Подольские курсанты» образовательному учреждению подарила студия «Военфильм». Добавились и другие экспонаты. На окнах информация о главнокомандующих. Новые объекты с раскопок, точные копии знамен Пехотного и Артиллерийского училищ.

Источник фото: телеканал «360»

«Я довольна, мы довольны, наша команда довольна тем, что сейчас получилось. Потому что музей, правда, начал играть новыми красками, в нем добавилось намного больше информации, чем было. Он стал более полезным именно для нового поколения, так новое поколение сможет больше узнать о Великой Отечественной войне», — поделилась ученица 11 «А» класса школы имени Подольских курсантов Валерия Михайлова.

Источник фото: телеканал «360»

Игорь Угольников преподнес музею ценные исторические подарки: штык от «Мосинки», гранату-лимонку и снаряд «сорокапятки». Все эти объекты были найдены во время съемок фильма.

Источник фото: телеканал «360»

А еще продюсер фильма о «Подольских курсантах» вернул школе деньги, которые ученики добродушно собирали на вклад в народную кинокартину.

«Понимаете, когда я получил те деньги, еще в начале съемок, собранные мелочью и подробно описано, кто что сделал, я подумал, что нехорошо эти деньги тратить на фильм. Мы решили их сохранить. И сегодня вот как раз, я думаю, что правильный, удобный случай отдать музею. Пусть ребята сами решат, что нужно на эти деньги сделать для музея», — сказал генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников.

Источник фото: телеканал «360»

Глава города Николай Пестов предложил пополнить коллекцию музея фотографиями реконструкции памятника Подольским курсантам.

«Я предложил, чтобы работы над памятником Подольским курсантам, которые велись в городе, главным архитектором города Леонидом Петровичем Земсковым и трудовым коллективом завода имени Орджоникидзе, тоже были отражены в фотографиях. Они сегодня уже частично представлены в школьном музее», — сказал глава г. о. Подольск Николай Пестов.

Источник фото: телеканал «360»

На экскурсию пришли и ученики из соседних школ. В завершение встречи все собрались в актовом зале, где ребятам показали трейлер фильма о Подольских курсантах. Прокат фильма планируют начать именно с Подольска.